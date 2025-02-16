Amir Hadziahmetovic, bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi

İHA
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda sezon başında Rizespor’a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi.
Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.
61. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain’in yerine oyun girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış