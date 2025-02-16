Amir Hadziahmetovic, bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi
İHA

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda sezon başında Rizespor’a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

61. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain’in yerine oyun girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor