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Amir Hadziahmetovic, bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi

Amir Hadziahmetovic, bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi Beşiktaş’ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.