Amir Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için çok mutluyum

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş evinde Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın ardından ise devre arası transfer döneminde Rizespor'dan Beşiktaş'a geri dönen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, açıklamalarda bulundu.
"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Siyah-beyazlılara geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hadziahmetovic, şu ifadeleri kullandı:
Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz.
"İNŞALLAH GALİBİYETLERLE DEVAM EDECEĞİZ"
Boşnak oyuncu son olarak, şunları dedi:
Bir sene sonra geri döndüm ve çok güzel hissediyorum. Çok duygusal ve inşallah galibiyetlerle devam edeceğiz.
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