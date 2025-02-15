Amir Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için çok mutluyum

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Süper Lig'in 24. haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş evinde Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise devre arası transfer döneminde Rizespor'dan Beşiktaş'a geri dönen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, açıklamalarda bulundu.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Siyah-beyazlılara geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hadziahmetovic, şu ifadeleri kullandı:

Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz.

"İNŞALLAH GALİBİYETLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Boşnak oyuncu son olarak, şunları dedi: