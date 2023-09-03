Amir Hadziahmetovic: Taraftarın bana inandığını görüyorum Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ın Sivasspor'u mağlup ettiği mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde oynadığı 3. maçı galibiyetle tamamlayarak puanını 7'ye yükseltti.

Maçta asist katkısı sağlayan Amir Hadziahmetovic, maçın ardından konuştu.

Adaptasyon sürecini tamamladığını söyleyen Amir Hadziahmetovic, "Adaptasyon sürecini geçirdim. Takımı tanıyorum, arkadaşlarım da beni tanıyor. Yeni transferlerle daha iyi oluyoruz. Bu sezon daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Amir Hadziahmetovic şu sözlerle açıklamalarını bitirdi: