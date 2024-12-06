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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Rizespor'un oyuncusu Amir Hadziahmetovic, aldıkları güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istediklerini söyledi.

Amir Hadziahmetovic, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"

Son haftalarda güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Hadziahmetovic, şunları dedi:

Her maç zor. Maç maç gidiyoruz. Gaziantep de son haftalarda güzel oynuyor. Biz de bu maçı kazanmak için oraya gideceğiz. Aldığımız güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istiyoruz.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Hadziahmetovic, galibiyetlerden sonra takım içinde atmosferin daha iyi olduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu:

Herkes mutlu. Çok iyi bir takımız.

"SON HAFTALARDA DAHA İYİYİM"

Performansını da değerlendiren Hadziahmetovic, şu ifadeleri kullandı: