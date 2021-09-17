Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Yoluna kayıpsız devam eden Ay-yıldızlı ekibimiz, Garbarnia Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Rahmi Özcan'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Ay-yıldızlılar, Ömer ile 30. dakikada fark 2'ye çıkardı: 2-0

Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde VİDEO





YARI FİNALDE RAKİP RUSYA

Sekan Dereli, 46'da skoru 3-0 yaptı. Serkan, 49. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Ampute Futbol Millî Takımımız adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde Rusya ile karşılaşacak.

3 MAÇTA 25 GOL

D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı ise 11-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan milliler, çeyrek finale yükselmişti.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, oynadığı 3 karşılaşmada 25 gol atarken, kalesinde gol görmedi.