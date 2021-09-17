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    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde

    Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 15:33
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

    Yoluna kayıpsız devam eden Ay-yıldızlı ekibimiz, Garbarnia Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Rahmi Özcan'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Ay-yıldızlılar, Ömer ile 30. dakikada fark 2'ye çıkardı: 2-0

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde VİDEO


    YARI FİNALDE RAKİP RUSYA

    Sekan Dereli, 46'da skoru 3-0 yaptı. Serkan, 49. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0

    Kalan sürede başka gol olmadı ve Ampute Futbol Millî Takımımız adını yarı finale yazdırdı.

    Milliler, yarı finalde Rusya ile karşılaşacak.

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #1

    3 MAÇTA 25 GOL

    D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı ise 11-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan milliler, çeyrek finale yükselmişti.

    Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, oynadığı 3 karşılaşmada 25 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #2

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #3

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #4

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #5

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #6

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #7

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #8

    Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde #9

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