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    Ampute Milli Takım'dan İtalya'ya fark

    Ampute Milli Takım'dan İtalya'ya fark

    Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya karşısında farka gitti. Rakip takım karşısında 11-0'lık üstünlük sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 19:19
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    Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke mücadele ediyor.

    D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, ikinci sınavına çıktı. Ay Yıldızlı ekibimiz, grubundaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

    İTALYA’YA TARİHİ FARK

    Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, İtalya'yı da 11-0'lık farklı skorla geçerek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

    Ampute Milli Takım'dan İtalya'ya fark İZLE

    ÇEYREK FİNALDE RAKİP İRLANDA

    Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Milliler, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Ampute Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

    2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.

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