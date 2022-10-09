Ampute Milli Takımımız, Dünya Şampiyonluğu için

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız, Angola ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde 9 Ekim Pazar günü Angola ile karşı karşıya gelecek.

52 bin kişilik Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda Özbekistan ile Haiti arasındaki 3.'lük-4.'lük müsabakası da aynı statta saat 18:00'de oynanacak.

Angola'dan rövanş zamanı

Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Angola'yla karşılaşmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki finale, 4 yıl önce kıl payı kaçan şampiyonluğun rövanşı gözüyle bakılıyor.