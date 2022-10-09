Ampute Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu

Ampute Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu

Ampute Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'nda Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası final maçında son şampiyon Angola ile karşı karşıya geldi.

Nağmalup şampiyon olduk

Nef Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 4-1 yenen Ay-Yıldızlılar namağlup şekilde dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonluk 4 golle geldi

Millilerimize kupayı getiren golleri Ömer Güleryüz (19'), Rahmi Özcan (31') pen. ve 44') ve Serkan Dereli (49') kaydetti. Angola'nın tek golünü ise Adao (24') attı.

Rövanşı aldık

Türkiye, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde yine Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilerek ikinci olmuştu.