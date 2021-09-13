Ampute Milliler'den Gürcistan'a 10 gol

Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.

Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve turnuvaya moralli başladı.

ÖMER GÜLERYÜZ’DEN 4 GOL

Ampute Futbol Milli Takımımızı farklı galibiyete taşıyan golleri; Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.

D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.