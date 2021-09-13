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    Ampute Milliler'den Gürcistan'a 10 gol

    Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 16:12
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    Ampute Milliler'den Gürcistan'a 10 gol

    Son şampiyon unvanıyla katıldığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız, D Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

    Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü ele alan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve turnuvaya moralli başladı.

    ÖMER GÜLERYÜZ’DEN 4 GOL

    Ampute Futbol Milli Takımımızı farklı galibiyete taşıyan golleri; Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.

    D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında ise 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak.

    Ampute Milliler den Gürcistan a 10 gol #1

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