Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının detaylar..

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague 2022/2023 Normal Sezon 5. maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizin oynayacağı maçın detayları gündeme geldi.

Euroleague'de normal sezon 4 maçla geride kalırken Fenerbahçe Beko oynadığı 4 maçıda kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Anadolu Efes ise 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugüne kadar toplam 171 kez karşı karşıya geldi. Bu 171 maçın 104'ünü Anadolu Efes kazanırken 67 maçı ise Fenerbahçe Beko kazandı.



Anadolu Efes'in evinde oynanacak maç öncesi basketbolseverler maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Bu dev maçın merak edilen detaylarını sizler için derledik. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının bilgileri..

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.