Anadolu kulüplerinden isyan! Avanelerini alıp lig kursunlar

Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Adana Demirspor maçı, Adana ekinin sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi.

Bu müsabakanın ardından ise Gaziantep FK ve Konyaspor yöneticileri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"LİGDEN AYRILSINLAR"

Gaziantep FK yöneticisi Erim Arıkan bu tablonun sorumlusu olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı gördüğünü söylerken, şu ifadeleri kullandı:

Yetkili Kurumlarca 'Adaletin' sağlanamadığı bir ortamda, herkesin kendi adaletini sert bir şekilde uygulamaya koyması kaçınılmazdır. Son maçlardan sonraki beyanımızı tekrarlıyoruz; İki Büyük aynı ligde, Anadolu kulüpleri ayrı ligde oynasın!! Yabancı VAR/YOK Türk futboluna operasyon çekmeye başladı!! Yerli hakemleri aramaya başladıysak vay halimize.. Bu skandal Avrupa’da olsa kurumların başındakiler istifa etmişti! Bilmem anlatabildim mi?

"AVANELERİNİ ALIP LİG KURSUNLAR"

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut ise şunları dedi:

Bir gün kulübün biri patlayacaktı Adana Demirspor patladı. Fenerbahçe ve Galatasaray tiyatrosuna Anadolu Kulüplerinin sabrı kalmamıştır! Bu iki takım diger yancı avanelerini alsınlar, ayrı lig kursunlar. Anadolu ayrı lig kursun toplum temiz futbol izlesin

Bulut, bu sözlerle Fenerbahçe ve Galatasaray'a olan tepkilerini dile getirdi.

İLGİLİ HABER Galatasaray penaltı kazandı, Adana Demirspor tepki gösterdi

İLGİLİ HABER Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.