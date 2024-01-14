Anastasios Bakasetas, Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Abdullah Avcı ise maç öncesi yaptığı açıklamada Yunan futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını söyledi.

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Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan müsabaka öncesinde ise bordo-mavili takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibinde, maç için açıklanan kamp kadrosunda yer alan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Bakasetas'ın ismi son günlerde Beşiktaş ve Galatasaray'la anılırken, orta saha oyuncusunun son durumu ile ilgili teknik direktör Abdullah Avcı, çarpıcı bir açıklama yaptı.

"İnsanlar, olmayan bir şey üzerinden yorum yapmasınlar"

Abdullah Avcı, maç öncesi Bakasetas ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Futbolun içinde bunlar var. Bazen kriz dönemleri olabilir. Bunun içinde bir gerçek. Her şey bizim için gül bahçesi olmayabilir. Biz daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Rotasyon yapamıyoruz. 3 tane Afrika Kupası'na giden var. Sakatlar var. Bakasetas'ın dizi iki haftadır ağrıyordu. Dün geceyi kötü geçirdiğini ve ağrısı olduğunu söyledi. Böyle bir tasarrufa gittik. Antrenman dahil, her şeyini veren bir oyuncu. İnsanlar, olmayan bir şey üzerinden yorum yapmasınlar.

Yeni sözleşmeye sıcak bakmamıştı

Başkan Ertuğrul Doğan, Yunan futbolcuya teklif yaptıklarını ancak Bakasetas'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığını açıklamıştı.

Trabzonspor formasını 121 kez giydi

2021 yılından bu yana bordo-mavili formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyerinde 121 maça çıktı. Bakasetas bu karşılaşmalarda 33 gol ve 21 asistle mücadele etti.