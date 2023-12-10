Anastasios Bakasetas: Bizim adımıza yılın en iyi maçıydı Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, deplasmandaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililerin ikinci golünü atan Anastasios Bakasetas karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yılın en iyi maçıydı bizim adımıza"

30 yaşındaki Yunan futbolcu, "Bizim adımıza önemli bir maç oldu. Üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz iç saha maçından iyi bir reaksiyon göstermek önemliydi. Yılın en iyi maçıydı bizim adımıza. Maçı domine ettik ve kazandık. Gaziantep FK kalecisini de tebrik ediyorum. Onun iyi performansı olmasa maç 6-7'ye giderdi. Maçı izleyenler de eminim keyif almışlardır" dedi.

"En iyisini yapmaya çalışıyorum"

Bakasetas ayrıca, "Kaleye yakın olduğumda, şut atma fırsatım olunca maçlarda gol atabiliyorum. 10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum ama hiçbir zaman oynadığım mevkiden dolayı şikayetçi olmadım. Takımı her zaman kendimden üstte görüyorum. Kaleye daha yakın olan oyuncuların gol veya asist yapma olasılığı daha fazla ama ben asla bundan şikayet etmiyorum. Hangi bölgede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.