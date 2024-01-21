Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayı son kez giydiğini ve takımdan ayrılacağını açıkladı. Bakesetas, "Trabzonspor'da son maçıma çıktım. Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim." dedi.

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Süper Lig'de 21'inci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 54'e yükselterek, zirve yarışındaki yakın rakibi Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Trabzonspor ise aldığı mağlubiyetle 37 puanda kaldı.

Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olması beklenen Anastasios Bakasetas, maç sonunda taraftarlarla vedalaştı.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Bakasetas, karşılaşmanın bitiminde tribünlere doğru tek tek el sallayarak taraftara veda etti.

"Taraftarlardan özür dilemek durumundayız"

Mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, şu ifadeleri kullandı:

Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar.

"Trabzonspor formasıyla son maçımdı"

Yunan oyuncu, sözlerini şöyle bitirdi: