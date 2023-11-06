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Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı

Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı Real Madrid'in Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldığı maçta bu sezon ilk kez kadroda yer alan Arda Güler'in süre almamasının nedeni belli oldu.