Ancelotti'nin Fenerbahçe itirafı

Dünyaca ünlü çalıştırıcı Carlo Ancelotti, kariyerinin ilk yıllarında gerçek anlamda Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Deneyimli teknik adam o günleri kitabında yazdı.

5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde de tarih yazmaya devam ediyor.

Real Madrid'in hocası, Manchester City zaferiyle birlikte Devler Ligi'nde en çok final gören teknik direktörler sıralamasında en üst sıraya yükseldi. 5 kez finale yükselen Ancelotti'yi 4 finalle Klopp, Sir Alex Ferguson ve Lippi takip ediyor.

Real Madrid ile La Liga şampiyonluğuna uzanan ve Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayacak olan Carlo Ancelotti, kariyerinin ilk yıllarında Fenerbahçe'den oldukça cazip bir teklif almıştı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı kariyerinin ilk yıllarında gerçek anlamda Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

F.Bahçe ile görüşmüştü

Fenerbahçe ile anlaşmak için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen ve Dereağzı Tesisleri'ni gezen Ancelotti, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertli yönetime tüm şartlarını kabul ettirmiş ancak imza bir atılamamıştı.

O dönem Otto Baric ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Ancelotti'yi İstanbul'a getirse de ünlü teknik adamın son anda vazgeçmesi üzerine bu birliktelik gerçekleşmemişti.

Ancelotti yazdığı kitapta o günleri şu şekilde anlatmıştı:

"Özel bir uçakla İstanbul'a gittim ve beni binlerce taraftar karşıladı. Parma'da 550 bin dolar kazanıyordum ve bana üç yıl için 3 milyon dolar teklif etmişlerdi. İmza atmamak için çeşitli bahaneler uydurdum ama her şeyi kabul etmeye hazır görünüyorlardı.





"Juventus istiyordu"

Gerçek şu ki İstanbul'a gitmeden önce Luciano Moggi (Juventus'un o dönemdeki genel menajeri) beni aradı ve 'Bir şeye imza atmadan önce beni ara' dedi. 'Seni burada istiyoruz' dedi.İstanbul'da görüşmeyi tamamlayıp İtalya'ya dönünce Moggi'yi aradım. Casus filmi gibiydi. Arabamla Antonio Giraudo'nun evinin önüne kadar onları takip ettim. Sonra onların arabasına geçtim. Moggi'nin yanında Bettega da vardı. Bana, 'Juventus'u çalıştırmak ister misin?' diye sordular. Ben de, 'Lippi ile çalışıyorsunuz' dedim. Onlar da bana, 'Burada mutlu değil, biz de seninle çalışmak istiyoruz' cevabı verdiler. Ben de 'elbette' deyince, Moggi cebinden, bir kağıt çıkardı, beyaz sıradan bir kağıda yazılmış 23 maddelik bir sözleşmeydi. Juventus'la sözleşmeyi ilk o zaman imzaladım.

"Utanç duydum"

Juventus ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe'ye bir cevap vermem gerekiyordu ama bunu yapamadım. Korkak bir tavuk gibi davrandım ve Fenerbahçe'nin başına geçemeyeceğimi onlara eşim söyledi. Bu yüzden her zaman büyük bir utanç duydum."

Ancelotti'den olumsuz cevap alan Fenerbahçe, daha sonra Joachim Löw ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Alman teknik direktör yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlamış, devamındaki süreçte Löw ile yol ayrımına gidilmişti.

