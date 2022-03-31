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Anders Trondsen ameliyat oldu
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 17:04
- Güncelleme : 31.03.2022 - 17:14
Trabzonspor'da Anders Trondsen, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak için İspanya'ya gitmişti. Norveçli futbolcunun ameliyatı gerçekleşti.
Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen, İspanya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya’nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."