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    Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok

    Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok

    Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira kadroda yer almayacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 12:28
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililere sakat futbolculardan kötü haber geldi.

    YENİ TRANSFERLERİN İKİSİ YOK

    Karadeniz ekibinde, yeni transferler Anders Trondsen ve Marlon Rodrigues ile takım kaptanı Joao Pereira karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok #1

    BEŞİKTAŞ'TA LARİN VE N'KOUDOU SAKAT

    Konuk ekip Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Larin ve N'Koudou mücadelede oynayamayacak isimler.

    Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok #2

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