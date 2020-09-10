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- Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok
Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira Beşiktaş maçında yok
Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Marlon Rodrigues ve Joao Pereira kadroda yer almayacak.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 12:28
Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililere sakat futbolculardan kötü haber geldi.
YENİ TRANSFERLERİN İKİSİ YOK
Karadeniz ekibinde, yeni transferler Anders Trondsen ve Marlon Rodrigues ile takım kaptanı Joao Pereira karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA LARİN VE N'KOUDOU SAKAT
Konuk ekip Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Larin ve N'Koudou mücadelede oynayamayacak isimler.