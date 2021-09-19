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    Anderson Talisca: Bir gün Beşiktaş'a dönmek istiyorum

    Anderson Talisca ESPN'e verdiği röportajda Beşiktaş günlerini anlattı ve günün birinde siyah-beyazlı takıma yeniden dönmek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 08:44
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    Anderson Talisca: Bir gün Beşiktaş'a dönmek istiyorum

    Anderson Talisca verdiği son röportajda kariyerinin en parlak günlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini itiraf etti.

    Şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.

    Anderson Talisca: Bir gün Beşiktaş a dönmek istiyorum #1

    "BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİM"

    Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı.

    "SADECE 1 KEZ ŞANS VERİLSİN İSTEDİM"

    27 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya Milli Takımı'na seçildiği ancak kalıcı olamadığı için de üzgün olduğunu belirterek, "2018 kariyerimin dönüm noktalarından birisi oldu. Brezilya Milli Takımı'na çağırıldım. Orada sadece 1 kez şans verilmesini bekledim. Kendimi göstermeyi çok istedim ama o şans gelmedi ve o macera da kısa sürdü" diye konuştu.

    Anderson Talisca: Bir gün Beşiktaş a dönmek istiyorum #2

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