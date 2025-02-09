Anderson Talisca: En iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ALMAK GAYET POZİTİF"

Attığı gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Anderson Talisca, şu sözleri sarf etti:

Benim açımdan pozitif bir durum bu. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım, isteğim, takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama neticede 3 puan almak gayet pozitif.