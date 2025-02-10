Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye çabuk ısındı

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Fenerbahçe'nin, Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca yeni takımına çabuk ısındı.

Kupada Erzurumpor ağlarını havalandıran Brezilyalı yıldız ligdeki 2. maçında da ilk golünü şık bir kafa vuruşuyla kaydetti.

ŞU SİSESİ ATILDI

Son olarak lig maçına 2018'de Beşiktaş formasıyla çıkan Talisca ligdeki son 4 golünü de kafa vuruşlarıyla kaydetmiş oldu.

Öte yandan gol sevinci sırasında boynuna şu şişesi isabet eden oyuncu kısa bir tedavinin ardından oyuna devam etti.