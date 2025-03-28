Anderson Talisca: Hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Talisca, şunları dedi:

Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum.

"GALİBİYET ALDIK VE MUTLUYUZ"

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı yıldız, şu şekilde konuştu:

Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz.

"TAKIMDA ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

Talisca, son olarak, şu sözleri sarf etti: