Anderson Talisca için Galatasaray iddiası

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer rekabeti yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için hamle yaptığı belirtiliyor.

TV100 yorumcusu İbrahim Seten, Anderson Talisca gündemiyle ilgili önemli bir bilgiyi aktardı.

"GALATASARAY MENAJERİYLE KONUŞUYOR"

Talisca'nın menajeri, aynı zamanda Galatasaray'dan Gabriel Sara'nın menajeri. Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, İtalya'dan dönerken Talisca ve Sara'nın menajeriyle aynı uçakta dönüyorlar.



Fenerbahçe, Osimhen transferine girerken Galatasaray da karşılık olarak Talisca'ya giriyor. Çünkü Talisca'nın şartlarını biliyorlar. Galatasaray, gayet ilgileniyor. Talisca'nın menajeriyle konuşuyorlar.

"MAAŞINI ALIYOR"

11-12 milyon euro yıllık ücreti var. Al-Nassr da 2 milyon euro kiralama bedeli istiyor. Talisca'yı ikna etme bölümü de çok önemli. Orada rahat, maaşını alıyor, kendisini çok sıkmasına da gerek yok.

REKABET SÜRÜYOR

Brezilyalı futbolcu bu sezon 17 maçta 8 gol atarken, skora olan katkısıyla tüm futbolseverlerin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe'nin ciddi anlamda istediği yıldız oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girmesi şaşırttı.