Anderson Talisca için sakatlık endişesi

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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi ile ciddi bir riske giriyor. Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu, futbol dışındaki aktiviteleri ve menajerlerinin yüksek para talebi, transfer öncesi ciddi şüpheler uyandırıyor.

Talisca, 3 Mart'ta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu ve 119 gün futbol oynamadı.

HOCASI GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Sahalara dönüşünden sonra iki kez daha kas sakatlığı yaşadı. Al Nassr eski teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Talisca'nın gönderilmesini istedi.

Castro, "Talisca çok önemli ve özel bir oyuncu ama buna rağmen tekrarlayan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasını istedim." dedi.

UÇUK KOMİSYON

Talisca kaldı ama Castro kovuldu. Yeni teknik direktör Stefano Pioli de Brezilyalı'dan verim alamadı.

Suudi gazeteciler, Talisca'nın sahada tembel olduğunu ve hiç koşmadığını yazıyor. Menajeri de uçuk bir komisyon istiyor.

Rap albümü çıkaran Talisca'nın aklının futbolda olmaması da bir başka sorun.