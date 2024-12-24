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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Anderson Talisca, bu kez saha dışında olay oldu.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren yıldız isim, yeteneklerini bu kez sahnede gösterdi.

SAHNEYE ÇIKTI, ŞARKI SÖYLEDİ

30 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'da çıkardığı yeni albümünün lansmanını yaptı.

Başarılı oyuncu, burada seyirciler karşısına çıkarak sahnede hünerlerini gösterdi.

Talisca'nın şarkı söylediği anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.

TRANSFERDE SON DURUM

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Al Nassr, Anderson Talisca'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre; kulüpler oyuncunun maaşını birlikte ödeyecekler.

Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile sözleşme detaylarını görüşmeye başladı.