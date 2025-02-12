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Anderson Talisca, kuru fasulye ve pilav yemeye gitti

Anderson Talisca, kuru fasulye ve pilav yemeye gitti Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını paylaştı. Brezilyalı yıldızın, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.