Haber Merkezi
Beşiktaş döneminin ardından kariyerine önce Çin ardından da Suudi Arabistan'da devam eden Anderson Talisca, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını yayınladı.
Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.
KURU PİLAV KEYFİ
Videoda Brezilyalı yıldızın kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü.
Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış