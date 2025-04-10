Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca gönülleri kazanan bir harekete imza etti.
Talisca, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi.
9 YAŞINDAKİ YUSUF BERAT'A MORAL VERDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.
TESİSLERE DAVET ETTİ
Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.
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