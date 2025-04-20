Anderson Talisca, son 4 maçta 7 gol attı

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, sarı-lacivertlilerin 2 golü Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi.

Talisca, müsabakanın 36. dakikasında sol kanattan Allan Saint-Maximin ile gelişen atakta takipçiliği ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 79. dakikasında penaltıda topun başına geçen 31 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

ÜST ÜSTE 4 MAÇTA DA GOL ATTI

Brezilyalı futbolcu, 6'sı 11'de olmak üzere 10. lig maçına çıkarken üst üste 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarının ardından bugün de gol sevinci yaşadı.

11 GOLÜ BULUNUYOR

Talisca, bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşırken, Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.

Talisca, Kayserispor maçında 90 dakika sahada kaldı.