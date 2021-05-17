Anderson Talisca, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın yeni takımı açıklandı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen açıklandı.

Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.

Al-Nassr Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.





BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca, kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah-beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız, milli takıma kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 1 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek.

Guangzhou Evergrande'de 65 maça çıkan Anderson Talisca, 39 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.



