Anderson Talisca: Takımdaki herkes çok kaliteli

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından şık bir frikik golü kaydeden Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu:
"GOL ATABİLECEĞİM HİSSİ VARDI"
"Topun başına geçtiğinde gol olacağını hissettin mi?" sorusuna Talisca, "Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı." cevabını verdi.
"HERKES ÇOK KALİTELİ"
"Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli. İkinci frikik, ilk frikiktekinden daha yakındı ve kalecinin erken çıkabileceğini düşündüm. Bu şekilde vurdum ve kaleci bu şekilde kurtarış yaptı."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış