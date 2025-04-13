Anderson Talisca: Takımdaki herkes çok kaliteli

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından şık bir frikik golü kaydeden Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu:

"GOL ATABİLECEĞİM HİSSİ VARDI"

"Topun başına geçtiğinde gol olacağını hissettin mi?" sorusuna Talisca, "Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı." cevabını verdi.

"HERKES ÇOK KALİTELİ"