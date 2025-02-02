Anderson Talisca: Zamana ihtiyacım var

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakada yeni transferler de ilk maçına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu.

Taraftarların önünde ilk maçına çıkan Talisca, takımının attığı 3. golde de pay sahibi oldu.

YILLAR SONRA FORMA GİYDİ

Talisca, 19 Mayıs 2018'den bu yana ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Brezilyalı hücum oyuncusu Beşiktaş forması giydiği dönemde son olarak Sivasspor'a karşı mücadele etmişti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, şunları dedi:

Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti.