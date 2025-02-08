Anderson Talisca'dan Alex de Souza paylaşımı

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde imza attırdığı 4 futbolcudan biri olan Anderson Talisca, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Erzurumspor FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyette sahneye çıkan ve ilk kez sarı-lacivertli formayla gol atan yıldız isim, Fenerbahçe taraftarının gönlünü mest etti.

ALEX DE SOUZA PAYLAŞIMI

Brezilya oyuncu, sosyal medya hesabından Alex de Souza ile bir paylaşımda bulundu ve, "Referans: Alex de Souza" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.