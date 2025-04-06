Anderson Talisca'dan Alex de Souza sözleri

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla 8. golüne ulaşırken, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Talisca, maçın ardından ise önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, sözlerine şöyle başladı:

Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

"BİRKAÇ MAÇTIR DENİYORDUM"

Attığı golü değerlendiren Talisca, şu ifadeleri kullandı:

Aslında birkaç maçtır bu golü deniyordum çünkü tek vuruşta gol atma kalitemin olduğunu biliyordum. Bugün de güzel bir gol oldu. Aslında kariyerimde pekçok benzer güzel gol var ama bu da en iyilerinden birisi.

"ALEX ÇOK BÜYÜK"

Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, şu sözleri sarf etti: