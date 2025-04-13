Anderson Talisca'dan nefis frikik golü

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Anderson Talisca, sahneye çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe'de Talisca ceza yayının hemen gerisinde kendisine doğru atılan topu önünde almak isterken Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli ekip kaleyi tam karşısında gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.
ŞIK BİR GOL KAYDETTİ
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde frikikte Talisca, sol ayağının içiyle sert vurdu. Barajın hemen üzerinden geçen top sol köşeden ağlarla buluştu.
SÜPER LİG'DEKİ 6. GOLÜNÜ ATTI
Üst üste üçüncü lig maçında ağları havalandıran Brezilyalı isim, Süper Lig'deki gol sayısını altıya çıkardı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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