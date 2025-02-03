Anderson Talisca'nın uzaktan şutu direkte patladı

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Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor’u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Fenerbahçe’de goller 45+8 ile 79. dakikalarda Edin Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri’den gelirken Rizespor’un gollerini ise 7 ve 13. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 51’e yükseltti Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig’de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Müsabakada yeni transferler de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. Taraftarların önünde ilk maçına çıkan Talisca, takımının attığı 3. golde de pay sahibi oldu.

ŞUTU DİREKTE PATLADI

Öte yandan 85. dakikada çektiği şut direkten dönerken, Brezilyalı yıldız uzun mesafeden vurduğu vuruşla taraftarları heyecanlandırdı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Talisca, 19 Mayıs 2018'den bu yana ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Brezilyalı hücum oyuncusu Beşiktaş forması giydiği dönemde son olarak Sivasspor'a karşı mücadele etmişti.