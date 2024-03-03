Andre Ayew'den Fenerbahçe itirafı! Çılgınlık demişlerdi... Fransız ekibi Le Havre'de kariyerine devam eden Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transferinde Mathieu Valbuena ve Bafetimbi Gomis'in etkili olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Fransız ekibi Le Havre'de oynayan Andre Ayew, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Ganalı futbolcu, 2016 yılında Swansea'den West Ham United'a transferinde Dimitri Payet'in etkili olduğunu söyledi ve, "Beni arayan ve ikna eden oydu." sözlerini sarf etti.

"Valbuena ve Gomis övdü"

Ayew, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transferinde ise Bafetimbi Gomis ve Mathieu Valbuena'nın sözleriyle sürecin kolaylaştığını söyledi. Ayew, "Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da oynuyordu ve bana, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu çılgınlık!" demişti. Valbuena da "Her şey harika" diyerek bunu doğrulamıştı." dedi.

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda oynayan 34 yaşındaki Ayew, sarı-lacivertli forma altında 38 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.