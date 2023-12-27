Andre Breitenreiter'den Beşiktaş iddialarına yanıt! Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olan Andre Breitenreiter, siyah-beyazlıların başına geçmeyi düşünmediğini açıkladı.

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17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 29 puanla 5. basamakta bulunan Beşiktaş'ta, Alanyaspor'a 3-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından takımdan ayrılan Rıza Çalımbay yerine teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter'den Beşiktaş için açıklama geldi.

"Teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı"

Bild'e konuşan 50 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş heyecan verici bir kulüp ve teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı. Genel durumun kapsamlı bir analizinden sonra, böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu olmadığı sonucuna vardım.

Şubat 2022'de Hoffenheim'dan ayrılmasından bu yana takım çalıştırmayan Breitenreiter, teknik adamlık kariyerinde TSV Havelse, Paderborn, Schalke, Hannover 96 ve Zürich'de görev yaptı.