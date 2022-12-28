Andrea Pirlo: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum

Fatih Karagümrük'ün İtalyan çalıştırıcısı Andrea Pirlo Trabzonspor'u 4-1 ile geçerek kazandıkları maçın ardından bütün oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla kaybetti.

Fatih Karagümrük'in İtalyan hocası Andrea Pirlo, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum"

Galibiyetle ilgili yorumunda Pirlo, "Bu çok iyi oldu. Değişen bir havaya sahiptik. Bunu taçlandırmak adına güzel bir galibiyet. Son dönemde iyi oynadığımız maçlar vardı ama sonucu alamıyorduk. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara bunu söyledim." değerlendirmesini yaptı.

"Bu maça da çok iyi hazırlandık"

Maça çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Pirlo, "Her maça olduğu gibi, bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamayı hedefledik. Kaliteli oyuncular da biraz devreye girince harika bir galibiyet aldık." açıklamasını yaptı.