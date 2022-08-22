Andrea Pirlo, galibiyetle tanışamadı

Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo, Süper Lig ekibiyle çıktığı 2 maçta da mağlup oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar nefis bir oyunla rakibini 4-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük bu mağlubiyetle henüz, ligde puan alamadı. Sezon başında takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Süper Lig'de takımın başında çıktığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

İki maçta 8 gol yedi

Karagümrük ilk hafta Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci haftayı bay geçen İstanbul ekibi, 3. haftada da Beşiktaş'a farklı mağlup olunca eleştiri oklarının hedefi oldu.

"Böyle kaybetmeye devam edemeyiz"

Pirlo Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı şekilde devam ediyor. Büyük ihtimal burada yolu değiştirmemiz gerekiyor, çalışmamıza bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama kişiliklerle, karakterlerle bulmamız gerekiyor. Korku olmadan oynamamız gerekiyor. Seyircinin tutkusunu biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Ama bireysel hatalarla ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor bir yol olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.