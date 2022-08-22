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    Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz

    Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş maçını değerlendirdi.
    • 22.08.2022 - 00:33
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    Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz

    Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'a 4-1 kaybettikleri mücadele sonrasında konuştu.

    İtalyan teknik adam, "Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz!" diye konuştu.

    Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz #1

    "Vakit daralıyor"

    Pirlo, flaş röportajda sözlerini, "Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde." ifadeleriyle tamamladı.

    Andrea Pirlo: Her maç 4 gol yiyemeyiz #2


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