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    Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti

    Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam,"Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti." dedi.
    • 28.10.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 22:49
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    Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.

    "Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti"

    Karşılaşmayı değerlendiren Pirlo "Zor bir maçtı, kırmızıdan sonrası çok daha zor oldu. İlk 30 dakika iyiydik. Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti ve bizim adımıza iyice zorlaştı." dedi.

    Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti #1

    "Aradan önce kalan maçları kazanmak istiyoruz"

    Takım olarak hedefleriyle ilgili konuşan İtalyan teknik adam "İyi sonuçlar almak en büyük hedefimizdi. Kırmızıdan sonra da skoru bulabilirdik ama 10 kişi, Galatasaray'a karşı zor oluyor. Aradan önce kalan maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Andrea Pirlo: Kırmızı karttan sonra maç çok farklı yere gitti #2


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