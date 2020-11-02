Andrea Pirlo'dan Juventus kariyerine kötü başlangıç

Juventus'un genç teknik direktörü Pirlo, aldığı kötü sonuçlarla takımının son 10 yılındaki en kötü başlangıcını yaptı. Bu performans ise akıllara Pirlo'nun Fatih Terim hakkındaki sözlerini getirdi.

Sezon başında Juventus U23 takımıyla anlaşan ancak Maurizio Sarri'nin takımdan gönderilmesiyle bir anda kendini Juventus'un teknik direktörlük koltuğunda bulan Andrea Pirlo sezona iyi bir şekilde başlayamayarak Juventus adına son 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

TERİM'E SÖYLEDİĞİ SÖZLER AKILLARA GELDİ

Teknik ekibinde Galatasaray ve Türkiye macerasından tanıdığımız Tudor'a görev veren Pirlo, Juve ile 5 Serie A maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Serie A'ya kötü başlayan Pirlo'nun Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup eden Siyah-Beyazlı takım sahasında Messi'li Barcelona'ya 2-0 kaybetti.

Bu kötü başlangıcın ardından Pirlo'nun otobiyografi kitabında Fatih Terim'e oldukça ağır eleştiriler yapması akıllara geldi.

NE DEMİŞTİ

Terim’in tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive etmek olduğunu savunan Pirlo, Türkiye’de ‘imparator’ olarak anılan teknik adamın taktik bilgisi içinse şu ifadeleri kullanmıştı: “Terim’in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız uzun zaman almadı.”

"SÜREKLİ BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR İZLERDİ"

“Kendisini John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk. Aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor, sonra bu aktivitelerden, evinde ‘Biri Bizi Gözetliyor’ seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Milan’ın yöneticisi Adriano Galliani’yi masasında tek başına bırakıyordu.”





"TAKTİK TAHTASINA 11 DAİRE ÇİZERDİ"

“Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarışık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos… Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos… İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda ‘Acaba bunu Berlusconi’nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor’ diye şakalaşmaya başlamıştık.”

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Terim'in taktik bilgisine laf eden Pirlo'nun başarısızlığını sosyal medyada tiye aldı.