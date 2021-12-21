Andreas Cornelius: Kazandığımız için mutluyum

Andreas Cornelius: Kazandığımız için mutluyum

Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Altay karşılaşmasının ardından konuştu.

Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta bordo mavililerin gollerini atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

"TAKIMI KUTLARIM"

Andreas Cornelius "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım." dedi.

Danimarkalı isim "Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.



