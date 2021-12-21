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    Andreas Cornelius: Kazandığımız için mutluyum

    Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Altay karşılaşmasının ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 22:29
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    Andreas Cornelius: Kazandığımız için mutluyum

    Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta bordo mavililerin gollerini atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

    "TAKIMI KUTLARIM"

    Andreas Cornelius "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım." dedi.

    Danimarkalı isim "Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

    Andreas Cornelius: Kazandığımız için mutluyum #1

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