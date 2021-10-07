Andreas Cornelius: Ligdeki en iyi takım biziz

Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında konuştu. 28 yaşındaki futbolcu "En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz" dedi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında, Süper Lig ve bordo-mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"MÜTHİŞ BİR DENEYİMDİ!"

Trabzonspor'a transferi sonrasında kendisine yapılan karşılama için konuşan Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu, çok fazla insan vardı. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor." dedi.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞUYOR"

Şehirde kendisine büyük bir ilgi oluştuğunu dile getiren Danimarkalı golcü, "Trabzon'daki herkes kulübün büyük bir hayranı ve her dışarı çıktığımda fotoğraf isteyen bir insan kuyruğu oluşuyor. Alıştığımdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Herkes tatlı ve hoş bu yüzden bana gelmelerinde sorun yok ama bazen alışveriş ya da şehir gezisi yapmayı da istiyorum. Bu yüzden bazı anlarda zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLİ BİR SEVGİ VAR"

Sosyal medyada da desteğin çok yüksek bir derecede olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada destek bombardımanına tutuluyorum. Sosyal medyada takip ettiğim herkesin sayfası, fotoğrafını beğenen Türk hayranlarla dolu. Şiddetli derecede bir sevgi var. Takip ettiğim herkes çok sayıda Türk takipçi edindi." şeklinde konuştu.





"SÜPER LİG'DEKİ EN İYİ TAKIM BİZİZ!"

Son olarak Süper Lig'deki oyun ve takımı hakkında konuşan Cornelius, "Ben Süper Lig'e çok iyi uyum sağlarım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Ligdeki oyun tarzının bana çok yakın yakın olduğunu düşünüyorum. Ben büyük, güçlü ve çevik bir oyuncuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var." diyerek sözlerini noktaladı.