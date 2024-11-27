İHA

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Moldova temsilcisi Petrocub, Başakşehir’e konuk olduğu İstanbul’daki mücadeleyi 1-1’lik eşitlikle tamamladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin, takımının performansını değerlendirdi.

"SON ANA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMADIK"

Martin, Başakşehir’in maçın favorisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Başakşehir, bu maçın favorisi olan bir takımdı. Ancak biz cesaretli bir takımız ve her maça ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz. Her zaman kazanmak için sahada yer alıyoruz. Maçı çok agresif başladık ve belki de 1-0 öne geçebilirdik. Sadece savunma yapmadık, gol pozisyonlarına da girmeye çalıştık. Son dakikalarda attığımız gol, takımımızın cesaretini gösteriyor. Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık, gol pozisyonları yaratmaya devam ettik. Sonuç olarak bu sonuç bizi mutlu etti. Takımımı tebrik ediyorum, Başakşehir’e ise gelecek maçlarında başarılar diliyorum.

"MOLDOVA TARİHİNE GEÇTİK"

Alınan 1 puanın kendileri için ne ifade ettiği sorusuna ise Martin, sözlerini şöyle bitirdi: