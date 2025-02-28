Andriy Shevchenko ile İbrahim Hacıosmanoğlu bir araya geldi

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Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da yer aldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki dost ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

HEDİYELER VERİLDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, mevkidaşına A Millİ Takım forması takdim ederken, Anriy Shevchenko da kendisine Ukrayna milli takım forması hediye etti.

SHEVCHENKO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Andriy Shevchenko, 2000'li yılların en seçkin futbolculardan biriydi.

1994 ve 1999 yılları arasında Avrupa'da her takımın korkulu rüyası olan Dinamo Kiev'de harika bir dönem geçirdi. O performansı, altın çağına devam eden Milan'a transfer olmasını sağladı.

Fatih Terim ile beraber de çalışan Ukraynalı futbolcu, adını kulüp tarihine yazdırdı.

2003'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın en önemli parçalarından biriydi. 2004'te de Ballon d'Or'u kazandı.

2006 yılında Chelsea'ya transfer oldu. Fakat burada istenen performansı sergileyemedi. Futbolu başladığı yerde, Dinamo Kiev'de noktaladı.