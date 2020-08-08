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- Anelka: Netflix, belgeseldeki F.Bahçe kısmını çıkardı
Anelka: Netflix, belgeseldeki F.Bahçe kısmını çıkardı
Nicolas Anelka'nın hayatını anlatan belgeselde, Fenerbahçe kısmının sadece 45 saniye olması tepki toplamıştı. Fransız eski futbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 17:08
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka, Instagram hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Hayatının anlatıldığı belgeselde sarı-lacivertli kulübe sadece 45 saniye yer verilmesi hakkında konuşan 41 yaşındaki futbol adamı, konuya açıklık getirdi.
NETFLİX KESTİ
Fransız eski futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili hazırlanan kısımların yapımcı tarafından kesildiğini belirtirken, ilerleyen günlerde Fenerbahçe günlerinin de yer alacağını söyledi.
Anelka, paylaşımında şu sözleri kullandı;