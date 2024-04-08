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Liverpool, İngiltere Premier Lig kulüplerinden biri olarak, ev sahibi olduğu Anfield Road Stadyumu'nda düzenlediği iftar organizasyonuyla takdir topladı.
Stadyumda okunan ezanın yankılanmasıyla birlikte Müslüman taraftarlar, iftarlarını açıp namazlarını kıldı.
Sosyal medyada viral oldu
Bu manevi atmosfer, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüler, geniş bir beğeniyle karşılandı.
Bu tür etkinlikler, futbolun ötesinde toplumsal bir birliktelik ve hoşgörüyü simgeliyor, kulüplerin taraftarlarına sunduğu destek ve saygıyı gösteriyor.
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