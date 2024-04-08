Anfield Road'da iftar organizasyonu: Okunan ezan büyük beğeni topladı Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda düzenlediği iftar organizasyonuyla taraftarların takdirini kazandı. Stadyumda ezanın yankılanması ve Müslüman taraftarların iftarlarını açıp namazlarını kılmaları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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ensonhaber.com

Liverpool, İngiltere Premier Lig kulüplerinden biri olarak, ev sahibi olduğu Anfield Road Stadyumu'nda düzenlediği iftar organizasyonuyla takdir topladı.

Stadyumda okunan ezanın yankılanmasıyla birlikte Müslüman taraftarlar, iftarlarını açıp namazlarını kıldı.

Sosyal medyada viral oldu

Bu manevi atmosfer, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüler, geniş bir beğeniyle karşılandı.

Bu tür etkinlikler, futbolun ötesinde toplumsal bir birliktelik ve hoşgörüyü simgeliyor, kulüplerin taraftarlarına sunduğu destek ve saygıyı gösteriyor.