Angelino, Galatasaray'la ilk idmanına çıktı Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın (TSİ) 20.30'da Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Angelino kampa katıldı

Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil oldu.

Kamp yapılan otele gelerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Angelino, daha sonra sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.