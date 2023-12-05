Angelino, Leipzig'i aradı! İndirim yapın Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino, sözleşmesindeki şarta bağlı satın alma opsiyonunun kaldırılması için devreye girdi.

ensonhaber.com

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Angelino, kulübü Leipzig'den bonservisinde indirim talep etti.

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı.

"Galatasaray'da kalmak istiyorum"

İspanyol sol beke 6 milyon euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaştı:

Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın.

18 maçta 1 gol 1 asist

26 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2.3 milyon euroluk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

Angelino, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.